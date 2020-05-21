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В Хмельницкой области из-за оползня погиб человек

Новости » Происшествия     21.05.2020 - 19:28
В Хмельницкой области из-за оползня погиб человек
Фото: спасатели (facebook.com)

Одного человека спасли

В Хмельницкой области из-за оползня канализационного коллектора под завалом оказались 2 человека. Спасатели сообщают, что один человек погиб, а один пострадал.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Сообщается, что одного человека спасли и передали работникам скорой медицинской помощи. Второму человеку были проведены реанимационные мероприятия (результата не дали). Работниками СМП констатирована смерть.

"21 мая в 16:21 в г. Староконстантинов, во время проведения ремонтных работ канализационного коллектора, произошел сдвиг почвы, в результате чего под завалом оказались 2 человека, которых спасатели ГСЧС подняли на поверхность. От ГСЧС привлекалось 6 человек и 1 ед. техники.", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатели прекратили работу по разбору обломков частично разрушенного многоэтажного дома в Одессе. Существует угроза повторного обрушения. Местонахождение всех жильцов дома установлено. Предварительно, в результате обвала никто не пострадал.

Как сообщало РБК-Украина, 18 мая около 16:20 в Одессе произошел обвал стены четырехэтажного дома по улице Торговой, 20. Сначала сообщалось, что обвал мог произойти из-за взрыва в результате утечки газа.

Автор: Виталина Благодатова

Теги Новости Украины ЖертвыоползеньХмельницкая область
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