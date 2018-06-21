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В Хмельницкой области мошенники выдают себя за руководителей прокуратуры

НовостиПроисшествия    21.06.2018 - 17:02
Иллюстративное фото: прокуратура (РБК-Украина)
Иллюстративное фото: прокуратура (РБК-Украина)

От имени "руководства" прокуратуры людям поступают требованиями предоставить помощь в виде денежных средств

В Хмельницкой области появились мошенники, которые выдают себя за руководителей прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Сегодня, от имени руководства прокуратуры Хмельницкой области в адрес руководителей предприятий и учреждений области поступают телефонные сообщения с требованиями предоставить помощь в виде денежных средств для решения разного рода вопросов в не правовой способ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в Хмельницкой области разоблачили на взятке прокурора.

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Теги публикации: Хмельницкая область, мошенничество  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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