У Хмельницькій області шахраї видають себе за керівників прокуратури

Від імені "керівництва" прокуратури людям надходять вимогами надати допомогу у вигляді грошових коштів

У Хмельницькій області з'явилися шахраї, які видають себе за керівників прокуратури. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні, від імені керівництва прокуратури Хмельницької області на адресу керівників підприємств та установ області надходять телефонні повідомлення з вимогами надати допомогу у вигляді грошових коштів для вирішення різного роду питань у не правовий спосіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Хмельницькій області викрили на хабарі прокурора.