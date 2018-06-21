Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.29
Межбанк BID 26.25
НБУ 2630.54
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.45
Межбанк BID 30.41
НБУ 3035.11
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.12
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Хмельницькій області шахраї видають себе за керівників прокуратури

НовиниНадзвичайні події    21.06.2018 - 17:02
Іллюстративне фото: прокуратура (РБК-Україна)
Іллюстративне фото: прокуратура (РБК-Україна)

Від імені "керівництва" прокуратури людям надходять вимогами надати допомогу у вигляді грошових коштів

У Хмельницькій області з'явилися шахраї, які видають себе за керівників прокуратури. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Сьогодні, від імені керівництва прокуратури Хмельницької області на адресу керівників підприємств та установ області надходять телефонні повідомлення з вимогами надати допомогу у вигляді грошових коштів для вирішення різного роду питань у не правовий спосіб", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Хмельницькій області викрили на хабарі прокурора.

В Ізраїлі дружині Нетаньяху пред'явили звинувачення в шахрайстві У Хмельницькій області працівник виправної колонії постачав ув’язненим наркотики
Теги публікації: Хмельницкая область, мошенничество  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
Під Одесою знайшли тіло 10-річної дитини, яку хвилею змило в море
"Ура! Слава!" Український нардеп зрадів перемозі збірної Росії
"Я тримаюся": Сенцов написав листа російському кінокритику
Це хвороба? Супрун розвінчала міф про гомосексуальність
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся