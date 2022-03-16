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В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами столкнулся с автобусом, есть жертвы

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Хмельницкая область, Среда 16 марта 2022 11:55
В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами столкнулся с автобусом, есть жертвы Фото: В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Хмельницкой области микроавтобус с переселенцами столкнулся с другим автобусом. В результате инцидента погибли шесть человек, еще девять пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Инцидент произошло около 6:00 на трассе "Кропивницкий - Знаменка" вблизи села Лозовая Волочиской тергромады.

На трассе столкнулись автобус Setar под управлением 61-летнего жителя Донецкой области и микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, который перевозил переселенцев из Днепра в Тернополь.

"В результате ДТП водитель и 6 пассажиров микроавтобуса погибли на месте происшествия. Еще 9 пассажиров транспортного средства госпитализированы в больницу в Волочиске", - говорится в сообщении

Правоохранители устанавливают анкетные данные погибших и потерпевших.

Фото: В Хмельницкой области в ДТП попал микроавтобус с переселенцами (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)

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