У Хмельницькій області мікроавтобус з переселенцями зіткнувся з автобусом, є жертви

У Хмельницькій області мікроавтобус з переселенцями зіткнувся з іншим автобусом. В результаті інциденту загинули шестеро людей, ще дев'ять постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції .

Інцидент стався близько 6:00 на трасі "Кропивницький - Знам'янка" поблизу села Лозова Волочиської тергромади.

На трасі зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців з Дніпра до Тернополя.

"В результаті ДТП водій і 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовано до лікарні у Волочиську", - йдеться в повідомленні

Правоохоронці встановлюють анкетні дані загиблих і потерпілих.

Фото: у Хмельницькій області в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)