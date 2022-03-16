У Хмельницькій області мікроавтобус з переселенцями зіткнувся з автобусом, є жертви
У Хмельницькій області мікроавтобус з переселенцями зіткнувся з іншим автобусом. В результаті інциденту загинули шестеро людей, ще дев'ять постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу обласної поліції.
Інцидент стався близько 6:00 на трасі "Кропивницький - Знам'янка" поблизу села Лозова Волочиської тергромади.
На трасі зіткнулися автобус Setar під керуванням 61-річного жителя Донецької області та мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, який перевозив переселенців з Дніпра до Тернополя.
"В результаті ДТП водій і 6 пасажирів мікроавтобуса загинули на місці події. Ще 9 пасажирів транспортного засобу госпіталізовано до лікарні у Волочиську", - йдеться в повідомленні
Правоохоронці встановлюють анкетні дані загиблих і потерпілих.
Фото: у Хмельницькій області в ДТП потрапив мікроавтобус з переселенцями (facebook.com/policia.Khmelnytskoi.oblasti)
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