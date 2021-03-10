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В Хмельницкой области горело хирургическое отделение больницы, эвакуировали 23 человек

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 10 марта, на кровли хирургического отделения Шепетовской центральной районной больницы (Хмельницкая область) произошел пожар. Из медицинского учреждения эвакуировали 16 медработников и 7 больных.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, пожар произошел около 15:00. На момент прибытия пожарных горело 20 кв.м кровли. Тогда спасатели совместно с персоналом начали эвакуацию людей.

"Из-за сильного задымления пожарным пришлось работать в аппаратах защиты органов дыхания и зрения. Благодаря оперативности и слаженным действиям ГСЧС возгорание удалось быстро ликвидировать", - говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что пожар локализовали в 15:18, а ликвидировали его в 16:15. В результате пожара никто не пострадал. Причину возгорания сейчас выясняют специалисты.

Фото: пожар в больнице (km.dsns.gov.ua)

Напомним, ранее в больнице Черновцов произошел пожар в COVID-боксе. В результате пожара один пациент погиб, а еще один получил очень сильные ожоги. Мэр города Роман Кличук заявлял, что пожар мог произойти из-за спирта у одного из пациентов.

Как писало РБК-Украина, полиция возбудила дело из-за пожара в больнице Черновцов.

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