RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Хмельницькій області горіло хірургічне відділення лікарні, евакуювали 23 людей

Автор: Андрій Козловський

Сьогодні, 10 березня, на покрівлі хірургічного відділення Шепетівської центральної районної лікарні (Хмельницька область) сталася пожежа. З медичного закладу евакуювали 16 медпрацівників та 7 хворих.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, пожежа сталась близько 15:00. На момент прибуття пожежників горіло 20 кв.м покрівлі. Тоді рятувальники спільно з персоналом почали евакуацію людей.

"Через сильне задимлення вогнеборцям довелося працювати в апаратах захисту органів дихання і зору. Завдяки оперативності та злагодженим діям ДСНС-ників загоряння вдалося швидко ліквідувати", - йдеться у повідомленні.

У відомстві зазначають, що пожежу локалізували о 15:18, а ліквідували її о 16:15. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Причину загоряння наразі з’ясовують фахівці.

Фото: пожежа у лікарні (km.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в лікарні Чернівців сталася пожежа в COVID-боксі. В результаті пожежі один пацієнт загинув, а ще один отримав дуже сильні опіки. Мер міста Роман Клічук заявляв, що пожежа могла статися через спирт в одного з пацієнтів.

Як писало РБК-Україна, поліція порушила справу через пожежу в лікарні Чернівців.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України пожежа
Читайте також
У Кропивницькому стався вибух в квартирі, постраждали двоє людей
Пожежа в лікарні Чернівців: в ОДА розповіли нові подробиці
Прогноз погоди