В Хмельницкой области горел жилой дом, погибли четверо детей

"17 ноября 20:33 в с. Медисовка Хмельницкого района в частном одноэтажном жилом доме возник пожар в результате которого погибло 4 детей (2015-2021 г. р)", - говорится в сообщении.

Как сообщили спасатели, пожар удалось потушить местным жителям до приезда сотрудников ГСЧС.

"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода на площади 5 м2. От ГСЧС привлекалось 5 человек и 1 единица техники. На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС в Хмельницкой области", - добавляют в сообщении.

О причинах возгорания пока не сообщается.