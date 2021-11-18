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У Хмельницькій області горів житловий будинок, загинули четверо дітей

Автор: Марія Кучерявець

У селі Медисівка (Хмельницька область) спалахнула пожежа в одноповерховому приватному будинку. Внаслідок чого загинули чотири дитини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"17 листопада 20:33 у с. Медисівка Хмельницького району в приватному одноповерховому житловому будинку виникла пожежа в наслідок якої загинуло 4 дітей (2015-2021 р.н)", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили рятувальники, пожежу вдалося загасити місцевим жителям до приїзду співробітників ДСНС.

"Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 5 м2. Від ДСНС залучалося 5 осіб та 1 одиниця техніки. На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС у Хмельницькій області", - додають у повідомленні.

Про причини займання поки не повідомляється.

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Хмельницкая областьПожежа