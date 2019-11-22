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У Хмельницькій області в ДТП загинули два велосипедисти

Новини » Надзвичайні події     22.11.2019 - 09:48
У Хмельницькій області в ДТП загинули два велосипедисти
Фото: місце ДТП (hk.npu.gov.ua)

Автомобіль наїхав на велосипедистів на трасі

У Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), унаслідок якої загинули двоє людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Заначається, що аварія сталася у селі Ладиги Старокостянтинівського району. Встановлено, що близько 17:00 34-річний водій автомобіля "Фольксваген Т4", рухаючись дорогою Житомир-Чернівці, допустив наїзд на двох велосипедистів, які їхали у попутному напрямку.

В результаті наїзду обидва мешканці села - чоловік 1971 року народження та жінка 1964 року народження від отриманих травм загинули одразу.

Наразі за даним фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб". Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Водій відмовився на місці події пройти освідування на стан алкогольного сп’яніння за допомогою приладу "Драгер". Розслідування веде слідче управління ГУНП.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 20 листопада в Києві на вулиці Зодчих сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинули двоє людей, ще вісім людей постраждали.

РБК-Україна писало, що у Хмельницькій області сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) неподалік села Западинці Красилівського району, унаслідок якої постраждали двоє людей.

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