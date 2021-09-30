В Хмельницкой области директора будут судить за буллинг в школе

В августе этого года суд привлек к ответственности мать десятилетнего школьника, который совершал систематическую травлю своего одноклассника.

Мать мальчика, который потерпел булинг, неоднократно обращалась к директору школы с просьбой принять меры, однако результата так и не было. После этого женщина обратилась с письменным заявлением в полицию.

Об указанном случае директор должен был бы сообщить в полицию, но не сделал этого. Свою вину он признал, а несообщение о буллинге мотивировал тем, что данную должность в следующем учебном году занимать не будет и решение относительно проблемных ситуаций в школе будет принимать уже новый директор.

Сразу же после принятия решения судом о подтверждении факта буллинга в школе, в отношении директора были оформлены админматериалы по ч. 5 ст. 173-4 КУоАП (несообщение руководителем учреждения образования уполномоченным подразделениям органов Национальной полиции Украины о случаях буллинга (травля) участника образовательного процесса) и направлено в суд для дальнейшего принятия решения.