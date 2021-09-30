У Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі

У серпні цього року суд притягнув до відповідальності матір десятирічного школяра, який вчиняв систематичне цькування свого однокласника.

Матір хлопчика, який зазнав булінгу, неодноразово зверталась до директора школи з проханням вжити заходів, проте, результату так і не було. Після цього жінка звернулась із письмовою заявою до поліції.

Про зазначений випадок директор мав би повідомити до поліції, але не зробив цього. Свою провину він визнав, а неповідомлення про булінг мотивував тим, що дану посаду на наступний навчальний рік займати не буде і рішення стосовно проблемних ситуацій у школі прийматиме вже новий директор.

Одразу ж після прийняття рішення судом щодо підтвердження факту булінгу в школі, стосовно директора були оформлені адмінматеріали за ч. 5 ст. 173-4 КУпАП (неповідомлення керівником закладу освіти уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України про випадки булінгу (цькування) учасника освітнього процесу) та направлено до суду для подальшого прийняття рішення.