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В Хмельницком пропал свет после атаки врага

Хмельницкий, Суббота 26 октября 2024 11:44
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В Хмельницком пропал свет после атаки врага Фото: Хмельницкий без света после атаки россиян (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Хмельницком исчезло энергоснабжение в результате атаки 26 октября. Также частично обесточены несколько населенных пунктов Хмельницкого района.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина в Telegram.

По его словам, в Хмельницкой области силы ПВО уничтожили восемь дронов типа "Шахед".

В результате атаки частично отсутствует свет в четырех населенных пунктах Хмельницкого района, в том числе и в Хмельницком. Повреждены помещения гостиницы и окна в двух домах. На месте происшествия работают соответствующие службы.

"Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее заживить всех потребителей. Раненых или погибших среди гражданского населения нет", - добавил Тюрин.

Обстрелы Украины

Ночью на 26 октября российские оккупанты атаковали Киев дронами. В Соломенском районе повреждена многоэтажка, в результате атаки погиб 14-летний ребенок.

В Киевской области обломки упали в нескольких районах. Из-за атаки погиб человек (умер в больнице), ребенок получил ранения.

Кроме того, оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Повреждены дома и больница имени Мечникова. По состоянию на 11:30 известно о четырех жертвах. Как сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко, погибла жена и дочь полицейского. Младшую дочь следователя удалось спасти.

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