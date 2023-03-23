У Хмельницькому тимчасово призупиняють опалювальний сезон

"У зв'язку зі сприятливими погодними умовами (підвищенням середньодобової температури повітря більше +8°C) теплопостачання тимчасово призупиняється з 23 по 27 березня 2023 року", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що від сьогодні в Луцьку також тимчасово призупиняють опалювальний сезон через потепління.

Також ми писали, що в Харкові планують відключати опалення на кілька годин на день.

Додамо, у Дніпрі почали відключати опалення у домівках зі вчорашнього дня, 22 березня.

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