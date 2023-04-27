Маляр розвіяла нову російську брехню про партнерську допомогу для України

Українські партнери й надалі продовжують надавати допомогу, адже Україна захищає не лише свої кордони, а й всієї Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал заступника міністра оборони України Ганни Маляр.

Маляр повідомила, що цього тижня росіяни "живиться" не лише розповідями про Бахмут та вигаданими версіями про те, що командувач східного угруповання ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський доповів українському президенту Володимиру Зеленському, а й новим наративом, що нібито українські партнери стомились від підтримки та нібито подають про це сигнали через ЗМІ.

"Це не відповідає дійсності", - наголосила заступник міністра оборони України.

За словами Маляр є декілька показників, які вказують, що партнери не припиняють підтримку України, а саме:

допомогу надають відчутну і підтримка України не зменшується;

підтримка України обумовлюється не тривалістю війни та втомою, а тим, що РФ вчинила міжнародний злочин і веде агресивну війну проти нас;

в України тісні стосунки з нашими партнерами та союзниками. Тому всі "сигнали" подаються під час особистих зустрічей і перемовин.

"Україна сьогодні захищає не лише свої кордони, а й кордони Європи. Всі це розуміють", - зауважила вона.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов повідомляв, що російські окупати не можуть здолати Україну військовим шляхом, тому намагатимуться дестабілізувати ситуацію всередині нашої країни.

Нагадаємо, днями Сирський перевірив позиції українських військових на Бахмутському напрямку.

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