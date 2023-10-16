У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Офіційні джерела поки що про причини та наслідки вибухів не повідомляли. Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили, що у напрямку регіону рухаються дрони-камікадзе типу "Шахед".

Жителів регіону до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися в укриттях, або використати правило "двох стін".

У Хмельницькому працювали сили ППО

Мер міста Олександр Симчишин повідомив подякував ППО за роботу та захист міста.