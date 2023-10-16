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В Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Фото: в Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги сегодня ночью, 16 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Официальные источники пока о причинах и последствиях взрывов не сообщали. Ранее в Воздушных силах ВСУ предупредили, что в направлении региона движутся дроны-камикадзе типа "Шахед".

Жителей региона до окончания воздушной тревоги призвали оставаться в укрытиях, или использовать правило "двух стен".

Ночная атака 16 октября

Российские войска ночью 16 октября применили комбинированну атаку с использованием ударных беспилотников и ракет по ряду регионов Украины, в некоторых областях все еще объявлена воздушная тревога.

Во время тревоги о звуках взрывов сообщали в Днепре, Кировоградской области, а также в Полтавской области.

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ХмельницкийВторжение России в Украину