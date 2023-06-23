У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Через деякий час після перших повідомлень про вибухи в регіоні, у Хмельницькій ОВА підтвердили повідомлення про те, що регіон чути вибухи і закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги, але про причини і наслідки вибухів нічого не повідомили.

Нічна повітряна тривога

Сьогодні вночі, 23 червня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет, а також дронів-камікадзе у бік мирних українських міст.

Запуск ракет передував виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Незабаром вони здійснили пуск ракет в районі Каспійського моря.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе типу "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.