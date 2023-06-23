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У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги

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П'ятниця 23 червня 2023 03:28
У Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: у Хмельницькому пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Хмельницькому чути вибухи сьогодні вночі, 23 червня. У місті та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram Хмельницької ОВА.

Через деякий час після перших повідомлень про вибухи в регіоні, у Хмельницькій ОВА підтвердили повідомлення про те, що регіон чути вибухи і закликали залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги, але про причини і наслідки вибухів нічого не повідомили.

Нічна повітряна тривога

Сьогодні вночі, 23 червня, по всій Україні оголошено повітряну тривогу. У Повітряних силах ЗСУ повідомляли про запуск крилатих ракет, а також дронів-камікадзе у бік мирних українських міст.

Запуск ракет передував виліт п'яти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". Незабаром вони здійснили пуск ракет в районі Каспійського моря.

Остання спроба ударів росіян була у ніч проти 22 червня. Тоді ворог запустив по Україні три крилаті ракети Х-22, три балістичні ракети "Кинжал" і чотири дрони-камікадзе типу "Шахед". Силам ППО вдалося збити три російські дрони.

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