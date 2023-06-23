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В Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

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Пятница 23 июня 2023 03:28
В Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги Фото: в Хмельницком прозвучали взрывы во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Хмельницком были слышны взрывы сегодня ночью, 23 июня. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Хмельницкой ОВА.

Спустя некоторое время после первых сообщений о взрывах в регионе, в Хмельницкой ОВА подтвердили сообщение о том, что регионе были слышны взрывы и призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, но о причинах и последствиях взрывов ничего не сообщили.

В Хмельницкой области сработала ПВО

"Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области сработала ПВО. О результатах боевой работы сообщим позже", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Ночная воздушная тревога

Сегодня ночью, 23 июня, по всей Украине объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах ВСУ сообщали о запуске крылатых ракет, а также дронов-камикадзе в сторону мирных украинских городов.

Запуску ракет предшествовал вылет пяти стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья". Вскоре они совершили пуски ракет в районе Каспийского моря.

Последняя попытка ударов россиян была в ночь на 22 июня. Тогда враг запустил по Украине три крылатых ракеты Х-22, три баллистических ракеты "Кинжал" и четыре дрона-камикадзе типа "Шахед". Силам ПВО удалось сбить три российских дрона.

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