У Хмельницькому планують віялові відключення електроенергії

У Хмельницькому районі та частині міста Хмельницького планують віялові відключення електропостачання. Електрику вимикатимуть на 2 години за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія у Telegram.

За його даними, 10 жовтня внаслідок влучання ракет було пошкоджено електропідстанцію, що призвело до відключення електропостачання міста Хмельницького та сіл Хмельницької територіальної громади.

"Станом на 8.00 год електропостачання відновлено на 100%, однак задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми та недопущення аварійних відключень об’єктів критичної інфраструктури енергетики змушені будуть здійснювати віялові відключення споживачів по Хмельницькому району та обласному центру (мікрорайони: Дальні Гречани та Південно-Західний)", - повідомив Гамалій.

Він додав, електропостачання вимикатимуть на 2 години для 15% споживачів відповідно до графіку.