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У Хмельницькому планують віялові відключення електроенергії

Фото: віялові відключення електроенергії планують у Хмельницькому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У Хмельницькому районі та частині міста Хмельницького планують віялові відключення електропостачання. Електрику вимикатимуть на 2 години за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія у Telegram.

За його даними, 10 жовтня внаслідок влучання ракет було пошкоджено електропідстанцію, що призвело до відключення електропостачання міста Хмельницького та сіл Хмельницької територіальної громади.

"Станом на 8.00 год електропостачання відновлено на 100%, однак задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми та недопущення аварійних відключень об’єктів критичної інфраструктури енергетики змушені будуть здійснювати віялові відключення споживачів по Хмельницькому району та обласному центру (мікрорайони: Дальні Гречани та Південно-Західний)", - повідомив Гамалій.

Він додав, електропостачання вимикатимуть на 2 години для 15% споживачів відповідно до графіку.

Нагадаємо, віялові відключення електроенергії у Києві запровадили з 11 жовтня. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.

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Хмельницький