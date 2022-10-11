У Хмельницькому планують віялові відключення електроенергії
У Хмельницькому районі та частині міста Хмельницького планують віялові відключення електропостачання. Електрику вимикатимуть на 2 години за графіком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Хмельницької ОДА Сергія Гамалія у Telegram.
За його даними, 10 жовтня внаслідок влучання ракет було пошкоджено електропідстанцію, що призвело до відключення електропостачання міста Хмельницького та сіл Хмельницької територіальної громади.
"Станом на 8.00 год електропостачання відновлено на 100%, однак задля забезпечення стабільної роботи енергосистеми та недопущення аварійних відключень об’єктів критичної інфраструктури енергетики змушені будуть здійснювати віялові відключення споживачів по Хмельницькому району та обласному центру (мікрорайони: Дальні Гречани та Південно-Західний)", - повідомив Гамалій.
Він додав, електропостачання вимикатимуть на 2 години для 15% споживачів відповідно до графіку.
Нагадаємо, віялові відключення електроенергії у Києві запровадили з 11 жовтня. Очікується, що тривалість відключень не буде перевищувати 4 годин.
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