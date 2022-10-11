В Хмельницком планируют веерные отключения электроэнергии

В Хмельницком районе и части города Хмельницкого планируют веерные отключения электроснабжения. Электричество будут выключать на 2 часа по графику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Хмельницкой ОГА Сергея Гамалия в Telegram.

По его данным, 10 октября в результате попадания ракет была повреждена электроподстанция, что привело к отключению электроснабжения города Хмельницкого и сел Хмельницкой территориальной громады.

"По состоянию на 8.00 часов электроснабжение возобновлено на 100%, однако для обеспечения стабильной работы энергосистемы и недопущения аварийных отключений объектов критической инфраструктуры энергетики вынуждены будут осуществлять веерные отключения потребителей по Хмельницкому району и областному центру (микрорайоны: Дальне-Гречаны и Юго-Западный) , - сообщил Гамалий.

Он добавил, что электроснабжение будут выключать на 2 часа для 15% потребителей в соответствии с графиком.