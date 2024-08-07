У Хмельницькому і в районі Білої Церкви чути вибухи: Росія запустила дрони

У ніч на 7 серпня у Хмельницькому та та Білоцерківському районі було чути вибухи. Російська Федерація запустила дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Суспільне Хмельницький та кореспондента РБК.
Звуки вибухів у Хмельницькому було чути декілька разів. Зокрема, о 2:30, 2:33 та 2:35.
До цього у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про рух ворожих дронів з Вінницької в напрямку Хмельницької області.
Також близько 02:29 стало відомо про звуки вибухів у Білоцерківському районі. Місцеві канали пишуть, що працює ППО.
Станом на зараз більш детальної інформації поки немає.
Станом на 2:50 повітряну тривогу оголошено у Полтавській, Кіровоградській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Львівській та Івано-Франківській областях.
Також тривога продовжується у Сумській, Харківській та Луганській областях, і в Криму.
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