В Хмельницком и в районе Белой Церкви слышны взрывы: Россия запустила дроны

Звуки взрывов в Хмельницком было слышно несколько раз. В частности, в 2:30, 2:33 и 2:35.

До этого в Воздушных силах ВСУ сообщали о движении вражеских дронов из Винницкой в направлении Хмельницкой области.

Также около 2:29 стало известно о звуках взрывов в Белоцерковском районе. Местные каналы пишут, что работает ПВО.

По состоянию на данный момент более подробной информации пока нет.

Где объявлена тревога

По состоянию на 2:50 воздушная тревога объявлена в Полтавской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской областях.

Также тревога продолжается в Сумской, Харьковской и Луганской областях, и в Крыму.