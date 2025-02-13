В Хмельницькому чоловік покінчив з життям під час проходження ВЛК

Військові пояснили, що сьогодні під час перевірки облікових документів до ТЦК міста Хмельницького доставили громадянина України, якого розшукували за порушення військового обліку. Його привезли для оновлення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії, щоб визначити, чи придатний він до служби в армії.

Однак, за їх словами, під час проходження військово-лікарської комісії він вчинив щодо себе дії суїцидального характеру.

"На місці, йому було надано оперативну першу домедичну допомогу та викликано карету швидкої медичної допомоги. Однак, від масивної кровотечі останній помер у кареті швидкої допомоги. Наразі тривають слідчі дії. Жодного фізичного чи психологічного насильства до військовозобов’язаного не застосовувалося", - наголосили в ТЦК.

ТЦК звернулось до всіх військовозобов'язаних мобілізаційного віку з важливим посланням. Вони наголосили, що життя є найвищою цінністю, навіть у найскладніших ситуаціях.

"Суїцид не лише позбавляє людину можливості знайти вихід із ситуації, а й залишає біль та нерозуміння для рідних і близьких. Важливо пам’ятати, що жодна правова чи адміністративна процедура не є настільки безвихідною, щоб виправдовувати радикальні вчинки", - наголосили в ТЦК.

ТЦК зазначає, що ситуації, подібні до проходження військово-лікарської комісії, можуть викликати стрес через невизначеність або навіть паніку. Однак військові підкреслили, що це не привід приймати рішення, які неможливо змінити.

"Військова служба не є вироком, а будь-які питання щодо її проходження можуть бути вирішені законним та конструктивним шляхом. Варто пам’ятати: немає обставин, які виправдовують втрату власного життя. Навіть у найбільш напружених моментах завжди є шляхи вирішення, і завжди є ті, хто готовий допомогти", - підсумували військові.