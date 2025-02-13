В Хмельницком мужчина покончил с жизнью во время прохождения ВВК

Военные объяснили, что сегодня во время проверки учетных документов в ТЦК города Хмельницкого доставили гражданина Украины, которого разыскивали за нарушение воинского учета. Его привезли для обновления учетных данных и прохождения военно-врачебной комиссии, чтобы определить, пригоден ли он к службе в армии.

Однако, по их словам, во время прохождения военно-врачебной комиссии он совершил в отношении себя действия суицидального характера.

"На месте, ему была оказана оперативная первая домедицинская помощь и вызвана карета скорой медицинской помощи. Однако, от массивного кровотечения последний скончался в карете скорой помощи. Сейчас продолжаются следственные действия. Никакого физического или психологического насилия к военнообязанному не применялось", - отметили в ТЦК.

ТЦК обратилось ко всем военнообязанным мобилизационного возраста с важным посланием. Они отметили, что жизнь является высшей ценностью, даже в самых сложных ситуациях.

"Суицид не только лишает человека возможности найти выход из ситуации, но и оставляет боль и непонимание для родных и близких. Важно помнить, что ни одна правовая или административная процедура не является настолько безвыходной, чтобы оправдывать радикальные поступки", - отметили в ТЦК.

ТЦК отмечает, что ситуации, подобные прохождению военно-врачебной комиссии, могут вызвать стресс из-за неопределенности или даже панику. Однако военные подчеркнули, что это не повод принимать решения, которые невозможно изменить.

"Военная служба не является приговором, а любые вопросы относительно ее прохождения могут быть решены законным и конструктивным путем. Стоит помнить: нет обстоятельств, которые оправдывают потерю собственной жизни. Даже в самых напряженных моментах всегда есть пути решения, и всегда есть те, кто готов помочь", - подытожили военные.