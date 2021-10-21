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В Хмельницком ужесточают карантин с 23 октября: какие новые ограничения

Автор: Анастасия Рокитна

Областная комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение усилить карантин в Хмельницком. Решение вступает в силу с 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Хмельницкой ОГА.

Какие новые ограничения начнут действовать с 23 октября:

  • Продовольственные и непродовольственные рынки будут работать исключительно в условиях расчета: 1 человек на 10 квадратных метров. А еще у работников должен быть отрицательный результат ПЦР-тестирования на COVID-19 или документ, подтверждающий вакцинацию хотя бы одной дозой.
  • Так же должны работать заведения торговли: киоски, магазины, супермаркеты, гипермаркеты. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию не менее чем в два метра. Работники должны иметь тесты или сертификаты.
  • Для работы парикмахерских, салонов красоты, гостиниц и хостелов следующие условия: тест или сертификат у работников. А вот в барах, ресторанах и кафе документ должны иметь также и посетители.
  • Заведения питания должны быть заполнены лишь на 50%. За одним столиком могут находиться до четырех человек, дистанция между столами - два метра. Работать можно с 06:00 до 23:00, за исключением адресной доставки.

Кроме того, комиссия рекомендовала органам местного самоуправления рассмотреть вопрос о продлении каникул или проведении дистанционного обучения в учебных заведениях с 25 октября.

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КарантинХмельницкий