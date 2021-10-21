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В Хмельницькому посилюють карантин з 23 жовтня: які нові обмеження

Автор: Анастасія Рокитна

Обласна комісія ТЕБ та НС прийняла рішення посилити карантин у Хмельницькому. Рішення набуває чинності з 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Хмельницької ОДА.

Які нові обмеження почнуть діяти з 23 жовтня:

  • Продовольчі та непродовольчі ринки працюватимуть винятково за умов розрахунку: 1 людина на 10 квадратних метрів. А ще у працівників має бути негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19 або документ, що підтверджує вакцинацію хоча б однією дозою.
  • Так само мають працювати заклади торгівлі: кіоски, магазини, супермаркети, гіпермаркети. Відвідувачі мають дотримуватися соціальної дистанції не менш як у два метри. Працівники повинні мати тести або сертифікати.
  • Для роботи перукарень, салонів краси, готелів та хостелів такі умови: тест або сертифікат у працівників. А ось у барах, ресторанах і кафе документ повинні мати також і відвідувачі.
  • Заклади харчування мають бути заповнені лише на 50%. За одним столиком можуть перебувати до чотирьох людей, дистанція між столами - два метри. Працювати можна з 06:00 до 23:00, за винятком адресного доставлення.

Окрім того, комісія рекомендувала органам місцевого самоврядування розглянути питання щодо продовження канікул або проведення дистанційного навчання в закладах освіти з 25 жовтня.

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КарантинХмельницький