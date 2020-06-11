В Хмельницком столкнулись два микроавтобуса, погибли три человека

В Хмельницком произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух грузовых микроавтобусов. В результате аварии погибли три человека.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области.

Отмечается, что ДТП произошло на улице Каменецкой около 9:45 утра 11 июня. Причины аварии устанавливают правоохранители.

"По предварительной информации, в Хмельницком возле поворота на с. Россоша столкнулись два грузовых автобуса "Мерседес Спринтер" под управлением 35-и 48-летнего водителей. В результате ДТП оба водителя и 60-летняя пассажирка одного из автобусов погибли на месте происшествия. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции", - говорится в сообщении.

Для деблокирования тел погибших были привлечены спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Ранее РБК-Украина писало, что 10 июня на трассе Киев-Чернигов произошла авария между легковушкой и грузовиком, один человек погиб.

Также сообщалось, что днями в Житомирской области в результате аварии с участием двух автомобилей погибли четыре человека, участником ДТП оказался полицейских.