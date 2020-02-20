В Хмельницком один из руководителей ГФС области получил взятку за закрытие дела

Служба безопасности Украины задержала начальника одного из управлений Государственной фискальной службы в Хмельницкой области на получении взятки в 20 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что за взятку чиновник обещал содействовать в закрытие уголовного дела против предпринимателя за неуплату налогов. Сотрудника ГФС задержали во время получения всей суммы.

"Чиновник требовал деньги от представителя коммерческой структуры. За 20 тысяч долларов чиновник "гарантировал" предпринимателю содействие в закрытии уголовного производства, начатого по отношению к нему за служебный подлог и не привлечение к ответственности за уклонение от уплаты налогов", - сообщили в СБУ.

На данный момент решается вопрос о сообщении подозрения чиновнику и избранию ему меры пресечения. Начато дело по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве задержали сотрудника следственного отдела Оболонского управления полиции за получении взятки. Следователь получил тысячу долларов за закрытие уголовного дела.

Также сообщалось, что СБУ разоблачила схему получения систематических взяток сотрудниками таможенного поста "Херсон-Аэропорт" Черноморской таможни. Таможенники получали за смену до 4 тысяч долларов взяток.