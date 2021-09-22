В Хмельницком обнаружили сильное загрязнение воды в озере. Причина в свалке
Фото: в Хмельницком свалка загрязняет местные водоемы (t.me/deionline)
Специалисты Госэкоинспекции предупредили о сильном загрязнении ручья без названия в Хмельницке. Причиной оказался полигон твердых бытовых отходов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госэкоинспекции.
Согласно результатам обследования воды, выявлено:
- такие тяжелые металлы как никель, марганец, медь, свинец, цинк и хром;
- превышение сухого остатка в 2 раза;
- превышение химического потребления кислорода и взвешенных веществ в 66 раз.
Отмечается, что ручей протекает неподалеку от свалки и озера в микрорайоне Озерная.
Фото: в Хмельницком свалка загрязняет местные водоемы (t.me/deionline)