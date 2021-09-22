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В Хмельницком обнаружили сильное загрязнение воды в озере. Причина в свалке

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Хмельницк, Среда 22 сентября 2021 17:11
В Хмельницком обнаружили сильное загрязнение воды в озере. Причина в свалке Фото: в Хмельницком свалка загрязняет местные водоемы (t.me/deionline)
Автор: Сергей Пышкин

Специалисты Госэкоинспекции предупредили о сильном загрязнении ручья без названия в Хмельницке. Причиной оказался полигон твердых бытовых отходов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Госэкоинспекции.

Согласно результатам обследования воды, выявлено:

  • такие тяжелые металлы как никель, марганец, медь, свинец, цинк и хром;
  • превышение сухого остатка в 2 раза;
  • превышение химического потребления кислорода и взвешенных веществ в 66 раз.

Отмечается, что ручей протекает неподалеку от свалки и озера в микрорайоне Озерная.

Фото: в Хмельницком свалка загрязняет местные водоемы (t.me/deionline)

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Хмельницкая область Хмельницкий Госэкоинспекция
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