У Хмельницькому виявили сильне забруднення води в озері. Причина в сміттєзвалищі
Фото: в Хмельницькому сміттєзвалище забруднює місцеві водойми (t.me/deionline)
Спеціалісти Держекоінспекції попередили про сильне забруднення струмка без назви у Хмельницьку. Причиною виявився полігон твердих побутових відходів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держекоінспекції.
Згідно з результатами обстеження води, виявлено:
- такі важкі метали як нікель, марганець, мідь, свинець, цинк та хром;
- перевищення сухого залишку у 2 рази;
- перевищення хімічного споживання кисню та завислих речовин в 66 разів.
Зазначається, що струмок протікає неподалік від сміттєзвалища та озера в мікрорайоні Озерна.
Фото: в Хмельницькому сміттєзвалище забруднює місцеві водойми (t.me/deionline)