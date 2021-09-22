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У Хмельницькому виявили сильне забруднення води в озері. Причина в сміттєзвалищі

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Хмельницьк, Середа 22 вересня 2021 17:11
У Хмельницькому виявили сильне забруднення води в озері. Причина в сміттєзвалищі Фото: в Хмельницькому сміттєзвалище забруднює місцеві водойми (t.me/deionline)
Автор: Сергій Пишкін

Спеціалісти Держекоінспекції попередили про сильне забруднення струмка без назви у Хмельницьку. Причиною виявився полігон твердих побутових відходів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Держекоінспекції.

Згідно з результатами обстеження води, виявлено:

  • такі важкі метали як нікель, марганець, мідь, свинець, цинк та хром;
  • перевищення сухого залишку у 2 рази;
  • перевищення хімічного споживання кисню та завислих речовин в 66 разів.

Зазначається, що струмок протікає неподалік від сміттєзвалища та озера в мікрорайоні Озерна.

Фото: в Хмельницькому сміттєзвалище забруднює місцеві водойми (t.me/deionline)

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