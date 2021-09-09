В Хмельницком из-за массового отравления детей школу перевели на дистанционное обучение

В одной из школ Хмельницкого отравились пять учеников. Учебное заведение решили перевести на дистанционное обучение с 9 сентября.

С целью ликвидации вспышки и стабилизации эпидемиологической ситуации, до получения результатов лабораторных исследований работу пищеблока в школе приостановили.

"Образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

В больницы попали пять детей с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтероколит неясной этиологии". Кроме того, у одного ребенка подтвержден COVID-19.

Госпродпотребслужба отобрала на лабораторные исследования питьевую воду, продукты, готовые блюда (суточные пробы), смывы с холодильного и технологического оборудования, инвентаря, посуды. Персонал (11 человек) лабораторно обследуют на кишечную группу инфекций и стафилокок.