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В Хмельницком из-за массового отравления детей школу перевели на дистанционное обучение

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Четверг 09 сентября 2021 09:42
В Хмельницком из-за массового отравления детей школу перевели на дистанционное обучение Фото: школу в Хмельницком перевели на дистанционное обучение (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В одной из школ Хмельницкого отравились пять учеников. Учебное заведение решили перевести на дистанционное обучение с 9 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент образования и науки Хмельницкого горсовета.

С целью ликвидации вспышки и стабилизации эпидемиологической ситуации, до получения результатов лабораторных исследований работу пищеблока в школе приостановили.

"Образовательный процесс с 9 сентября в начальной школе и дошкольном подразделении будет осуществляться посредством использования технологий дистанционного обучения", - говорится в сообщении.

В больницы попали пять детей с предварительным диагнозом "пищевая токсикоинфекция. Острый гастроэнтероколит неясной этиологии". Кроме того, у одного ребенка подтвержден COVID-19.

Госпродпотребслужба отобрала на лабораторные исследования питьевую воду, продукты, готовые блюда (суточные пробы), смывы с холодильного и технологического оборудования, инвентаря, посуды. Персонал (11 человек) лабораторно обследуют на кишечную группу инфекций и стафилокок.

Ранее сообщалось, что из-за отравления следователи открыли уголовное производство по ч. 1 статьи 325 Уголовного кодекса Украины "Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний".

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Хмельницкий школа
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