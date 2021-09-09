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У Хмельницькому через масове отруєння дітей школу перевели на дистанційне навчання

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Четвер 09 вересня 2021 09:42
У Хмельницькому через масове отруєння дітей школу перевели на дистанційне навчання Фото: школу у Хмельницькому перевели на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Инна Собора

В одній із шкіл Хмельницького отруїлися п'ять учнів. Навчальний заклад вирішили перевести на дистанційне навчання із 9 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент освіти і науки Хмельницької міськради.

З метою ліквідації спалаху та стабілізації епідеміологічної ситуації, до отримання результатів лабораторних досліджень роботу харчоблоку у школі призупинили.

"Освітній процес з 9 вересня у початковій школі та дошкільному підрозділі буде здійснюватися за допомогою використання технологій дистанційного навчання", - йдеться в повідомленні.

В лікарні потрапили п'ять дітей із попереднім діагнозом "Харчова токсикоінфекція. Гострий гастроентероколіт неясної етіології". Крім того, у однієї дитини підтверджено COVID-19.

Держпроспоживслужба відібрала на лабораторні дослідження питну воду, продукти, готові страви (добові проби), змиви з холодильного та технологічного обладнання, інвентаря, посуду. Персонал (11 осіб) лабораторно обстежують на кишкову групу інфекцій та стафілокок.

Раніше повідомлялося, що через отруєння слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 статті 325 Кримінального кодексу України "Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням".

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Хмельницький школа
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