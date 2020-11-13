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В Хмельницком автобус совершил наезд на двух детей

Хмельницкий, Пятница 13 ноября 2020 14:29
В Хмельницком автобус совершил наезд на двух детей
Фото: место ДТП (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

В Хмельницком маршрутный автобус совершил наезд на двух детей. Одного ребенка госпитализировали с переломами.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Инцидент произошел сегодня, 13 ноября, в 8 утра на улице Каменецкой. Автобус MAN под управлением 36-летнего водителя совершил наезд на 8-летнюю ученицу третьего класса и 9-летнего четвероклассника, которые переходили нерегулируемый переход.

"Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал", - сообщили в полиции.

По данному факту открыли дело по ч. 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, сегодня в Киеве такси влетело в остановку. В результате погибли два человека, еще двое - получили травмы. По предварительной информации правоохранителей, водитель уснул за рулем.

Также РБК-Украина писало, что в Хмельницкой области в ДТП погибли два человека, еще четыре - пострадали. Среди потерпевших - двое детей.

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