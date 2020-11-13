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У Хмельницькому автобус скоїв наїзд на двох дітей

Хмельницький, П'ятниця 13 листопада 2020 14:29
У Хмельницькому автобус скоїв наїзд на двох дітей
Фото: місце ДТП (mvs.gov.ua)
Автор: Игорь Литвиненко

У Хмельницькому маршрутний автобус скоїв наїзд на двох дітей. Одну дитину госпіталізували з переломами.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ.

Інцидент стався сьогодні, 13 листопада, о 8 ранку на вулиці Кам'янецької. Автобус MAN під керуванням 36-річного водія скоїв наїзд на 8-річну ученицю третього класу і 9-річного четверокласника, які переходили нерегульований перехід.

"Дівчинку з переломами госпіталізували в Хмельницьку міську дитячу лікарню, а хлопчикові надали медичну допомогу без госпіталізації. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав", - повідомили в поліції.

За даним фактом відкрили справу за ч. 1 статті 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, сьогодні в Києві таксі влетіло в зупинку. В результаті загинули двоє людей, ще двоє - отримали травми. За попередньою інформацією правоохоронців, водій заснув за кермом.

Також РБК-Україна писало, що в Хмельницькій області в ДТП загинули дві людини, ще чотири - постраждали. Серед потерпілих - двоє дітей.

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Новини України Надзвичайні події ДТПХмельницькийавтобуспреступления

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