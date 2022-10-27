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Хмельницький та область частково без світла через аварійні відключення

Фото: начальник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Станом на вечір 27 жовтня Хмельницький та область частково залишились без світла через аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергія Гамалія.

"Маємо аварійні відключення електроенергії по області. Наразі знеструмлено частину міста Хмельницького, Кам'янець-Подільської, Дунаєвецької, Ярмолинецької, Старокостянтинівської та Красилівської громад", - зазначив він.

За його словами, відповідні служби працюють над відновленням електропостачання.

"Настійно прошу всіх максимально обмежувати під час пікового навантаження користування електроприладами", - додав Гамалій.

Нагадаємо, про ситуацію в регіонах у зв'язку з віяловими відключеннями після російських атак на енергетичні об'єкти РБК-Україна писало у матеріалі "Тотальна економія світла в Україні: які заходи вживають по областях".

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ХмельницькийЕлектроенергіяХмельницкая область