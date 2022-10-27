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Хмельницкий и область частично без света из-за аварийных отключений

Фото: начальник Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий (adm-km gov ua)
Автор: Юлия Бойко

По состоянию на вечер 27 октября Хмельницкий и область частично остались без света из-за аварийных отключений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Хмельницкой областной военной администрации Сергея Гамалия.

"Есть аварийные отключения электроэнергии по области. В настоящее время обесточены часть города Хмельницкого, Каменец-Подольской, Дунаевецкой, Ярмолинецкой, Староконстантиновской и Красиловской общин", - отметил он.

По его словам, соответствующие службы работают над восстановлением электроснабжения.

"Настоятельно прошу всех максимально ограничивать во время пиковой нагрузки пользование электроприборами", - добавил Гамалий.

Напомним, о ситуации в регионах в связи с веерными отключениями после российских атак на энергетические объекты РБК-Украина писало в материале "Тотальная экономия света в Украине: какие меры принимают по областям".

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ХмельницкийЭлектроэнергияХмельницкая область