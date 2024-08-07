У Хмельницькій області заборонили ходу до Почаївської лаври

На підставі спільного наказу Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заборонено проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Метою введення обмежень було забезпечення безпеки громадян та порядку в області. Заборона буде діяти з 16 по 25 серпня цього року.