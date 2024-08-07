UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Хмельницькій області заборонили ходу до Почаївської лаври

Фото: в Хмельницькій області обмежили релігійні масові заходи (facebook.com PochayivLavra)
Автор: Каріна Левицька

В Хмельницькій області заборонили проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій. Обмеження буде діяти з 16 до 25 серпня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міської ради Кам'янець-Подільського.

На підставі спільного наказу Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заборонено проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Метою  введення обмежень було  забезпечення безпеки громадян та порядку в області. Заборона буде діяти з 16 по 25 серпня цього року.

Хресна хода в Почаїв

Нагадаємо, що щороку 19 серпня із села Довжок, що біля Кам'янця-Подільського, вирушає до Почаєва багатотисячний хресний хід.

Хресний хід здійснюють віряни УПЦ МП. Того року задля уникнення провокацій також була запроваджена заборона на проведення масових релігійних заходів. Зокрема у Рівненській області влада заборонила проводити хресну ходу.

Зауважимо також, що через повномасштабне вторгнення Росії по всій території України заборонено проводити масові заходи. Це передбачено воєнним станом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницька областьХресна хода