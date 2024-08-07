У Хмельницькій області заборонили ходу до Почаївської лаври

В Хмельницькій області заборонили проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій. Обмеження буде діяти з 16 до 25 серпня цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міської ради Кам'янець-Подільського.
На підставі спільного наказу Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заборонено проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
Метою введення обмежень було забезпечення безпеки громадян та порядку в області. Заборона буде діяти з 16 по 25 серпня цього року.
Нагадаємо, що щороку 19 серпня із села Довжок, що біля Кам'янця-Подільського, вирушає до Почаєва багатотисячний хресний хід.
Хресний хід здійснюють віряни УПЦ МП. Того року задля уникнення провокацій також була запроваджена заборона на проведення масових релігійних заходів. Зокрема у Рівненській області влада заборонила проводити хресну ходу.
Зауважимо також, що через повномасштабне вторгнення Росії по всій території України заборонено проводити масові заходи. Це передбачено воєнним станом.
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