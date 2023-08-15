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Влада Рівненської області заборонила проводити хресну ходу в регіоні: названо причину

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Вівторок 15 серпня 2023 18:46
Влада Рівненської області заборонила проводити хресну ходу в регіоні: названо причину Фото: влада Рівненської області заборонила проводити хресну ходу в регіоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Рівненській області влада вирішила заборонити віруючим проведення хресної ходи в період з 19 по 25 серпня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

За його словами, сьогодні відбулося чергове засідання Ради оборони області.

"Через загрозу державній безпеці підтримали заборону на проведення у Рівненській області масових релігійних заходів у вигляді походів та демонстрацій (так званий хресний хід) з 19 по 25 серпня", - розповів Коваль.

За його словами, під час засідання чиновники затвердили доповнений список об'єктів критичної інфраструктури області, які потребують першочергового захисту від ракетних ударів.

Також влада Рівненської області вирішила посилити охорону аеропорту "Рівне".

Заборона на масові заходи

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення Росії по всій території України заборонено проводити масові заходи. Це передбачено воєнним станом.

Незважаючи на такі заходи, минулого року паломники розпочали хресну ходу до Свято-Почаївської Успенської лаври (Почаїв).

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