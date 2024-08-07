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У Хмельницькій області заборонили ходу до Почаївської лаври

Хмельницька область, Середа 07 серпня 2024 19:21
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У Хмельницькій області заборонили ходу до Почаївської лаври Фото: в Хмельницькій області обмежили релігійні масові заходи (facebook.com PochayivLavra)
Автор: Каріна Левицька

В Хмельницькій області заборонили проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій. Обмеження буде діяти з 16 до 25 серпня цього року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міської ради Кам'янець-Подільського.

На підставі спільного наказу Хмельницької обласної військової адміністрації та Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки було заборонено проведення масових релігійних заходів у вигляді походів і демонстрацій, у тому числі паломницької ходи великими та малими групами, у Хмельницькій області, на шляху до Свято-Успенської Почаївської Лаври.

Метою введення обмежень було забезпечення безпеки громадян та порядку в області. Заборона буде діяти з 16 по 25 серпня цього року.У Хмельницькій області заборонили ходу до Почаївської лаври

Хресна хода в Почаїв

Нагадаємо, що щороку 19 серпня із села Довжок, що біля Кам'янця-Подільського, вирушає до Почаєва багатотисячний хресний хід.

Хресний хід здійснюють віряни УПЦ МП. Того року задля уникнення провокацій також була запроваджена заборона на проведення масових релігійних заходів. Зокрема у Рівненській області влада заборонила проводити хресну ходу.

Зауважимо також, що через повномасштабне вторгнення Росії по всій території України заборонено проводити масові заходи. Це передбачено воєнним станом.

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Хмельницька область Хресна хода
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