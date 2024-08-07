В Хмельницкой области запретили шествие к Почаевской лавре

В Хмельницкой области запретили проведение массовых религиозных мер в виде походов и демонстраций. Ограничение будет действовать с 16 по 25 августа этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление городского совета Каменец-Подольского.

На основании совместного приказа Хмельницкой областной военной администрации и Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки было запрещено проведение массовых религиозных мероприятий в виде походов и демонстраций, в том числе паломнического шествия по большим и малым группам, в Хмельницкой области, на пути к Свято-Успенской Почаевской Лавры. Целью введения ограничений было обеспечение безопасности граждан и порядка в области. Запрет будет действовать с 16 по 25 августа этого года.