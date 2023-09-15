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У Хмельницькій області впали уламки збитих російських дронів: фото наслідків

Фото: у Хмельницькій області впали уламки дронів (t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Наталія Юрченко

Уламки збитих російських дронів-камікадзе впали у Хмельницькій області зранку 15 вересня. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

Уламки збитого "шахеда" впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.

Як зазначили в ОВА, вже почалися ремонтні роботи. Інформації про постраждалих немає.

 

Фото: у Хмельницькій області впали уламки дронів (t.me/khmelnytskaODA)

Що відомо про атаку

Нагадаємо, Повітряні сили України цієї ночі попереджали про загрозу ударів безпілотниками. Вночі у низці областей лунала повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що росіяни випустили у напрямку Хмельницької області 17 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що окупанти шукали бомбардувальники, якими українські військові вдарили по Севастополю. 

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Хмельницкая областьатака дронівВійна в УкраїніВійна Росії проти України