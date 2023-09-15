У Хмельницькій області впали уламки збитих російських дронів: фото наслідків

Уламки збитих російських дронів-камікадзе впали у Хмельницькій області зранку 15 вересня. Внаслідок ворожої атаки є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьку ОВА.

Уламки збитого "шахеда" впали в одному з сіл Хмельницького району. Пошкоджено 12 домоволодінь, вікна в котельні, 28 вікон в школі та лінії електропередач.

Як зазначили в ОВА, вже почалися ремонтні роботи. Інформації про постраждалих немає.

Фото: у Хмельницькій області впали уламки дронів (t.me/khmelnytskaODA)

Що відомо про атаку

Нагадаємо, Повітряні сили України цієї ночі попереджали про загрозу ударів безпілотниками. Вночі у низці областей лунала повітряна тривога.

Пізніше стало відомо, що росіяни випустили у напрямку Хмельницької області 17 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі безпілотники.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що окупанти шукали бомбардувальники, якими українські військові вдарили по Севастополю.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.