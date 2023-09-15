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В Хмельницкой области упали обломки сбитых российских дронов: фото последствий

Хмельницкая область, Пятница 15 сентября 2023 12:17
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В Хмельницкой области упали обломки сбитых российских дронов: фото последствий Фото: в Хмельницкой области упали обломки дронов (t.me/khmelnytskaODA)
Автор: Наталья Юрченко

Обломки сбитых российских дронов-камикадзе упали в Хмельницкой области утром 15 сентября. В результате вражеской атаки есть повреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Хмельницкую ОВА.

Обломки сбитого "шахеда" упали в одном из сел Хмельницкого района. Повреждены 12 домовладений, окна в котельной, 28 окон в школе и линии электропередач.

Как отметили в ОВА, уже начались ремонтные работы. Информации о пострадавших нет.

Фото: в Хмельницкой области упали обломки дронов (t.me/khmelnytskaODA)

Что известно об атаке

Напомним, воздушные силы Украины этой ночью предупреждали об угрозе ударов беспилотниками. Ночью в ряде областей звучала воздушная тревога.

Позже стало известно, что россияне выпустили в направлении Хмельницкой области 17 дронов-камикадзе. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские беспилотники.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что оккупнаты искали бомбардировщики, которыми украинские военные ударили по Севастополю.

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