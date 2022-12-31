У Хмельницькій області внаслідок обстрілу поранено чотири людини

Внаслідок сьогоднішнього обстрілу російських окупантів у Хмельницькій області поранень зазнали щонайменше чотири людини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на голову Хмельницької ОВА Сергія Гамалія .

Зазначимо, що заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко повідомляв, що окупанти запустили безпілотники по Хмельницьку.

Окрім того, голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій зазначав, що в області є "прильоти".

Нагадаємо, що у деяких регіонах України почали вимикати світло через російську атаку.

РБК-Україна повідомляло, що повітряну тривогу наразі оголошено по всій території України. Усі подробиці щодо ракетної атаки росіян - читайте за посиланням.

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