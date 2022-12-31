В Хмельницкой области в результате обстрела ранены четыре человека

В результате сегодняшнего обстрела российских оккупантов в Хмельницкой области ранения получили по меньшей мере четыре человека.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия .

Отметим, что заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что оккупанты запустили ракеты по Хмельницку.

Кроме того, глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий отмечал, что в области есть "прилеты".

Напомним, что в некоторых регионах Украины начали выключать свет из-за российской атаки.

РБК-Украина сообщало, что воздушная тревога сейчас объявлена по всей территории Украины. Все подробности относительно ракетной атаки россиян - читайте по ссылке.

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