У Хмельницькій області вибухи: на Старокостянтинів летіли дрони

Удар по Харкову

В ніч на 27 липня російські загарбники атакували Харків. Росіяни випустили по Київському району міста 10 безпілотників.

Через ворожу атаку у Харкові та передмісті виникли пожежі. У Харкові пошкоджені цивільне підприємство та приватний будинок. Рятувальники показали наслідки удару по Харкову.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.