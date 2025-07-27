В Хмельницкой области взрывы: на Староконстантинов летели дроны

Удар по Харькову

В ночь на 27 июля российские захватчики атаковали Харьков. Россияне выпустили по Киевскому району города 10 беспилотников.

Из-за вражеской атаки в Харькове и пригороде возникли пожары. В Харькове повреждены гражданское предприятие и частный дом. Спасатели показали последствия удара по Харькову.

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