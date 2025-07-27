В Хмельницкой области взрывы: на Староконстантинов летели дроны

Взрывы в Хмельницкой области прогремели утром 27 июля. В регионе зафиксировали движение дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Взрывы в Хмельницкой области прогремели после 9:30. Воздушные силы сообщали о движении беспилотников в направлении города Староконстантинов.
"Харьков, Староконстантинов - угроза применения врагом ударных БпЛА", - говорится в сообщении.
В сети отмечают, что в Хмельницкой области работает противовоздушная оборона по российским дронам.
Карта воздушных тревог по состоянию на 9:40
В ночь на 27 июля российские захватчики атаковали Харьков. Россияне выпустили по Киевскому району города 10 беспилотников.
Из-за вражеской атаки в Харькове и пригороде возникли пожары. В Харькове повреждены гражданское предприятие и частный дом. Спасатели показали последствия удара по Харькову.
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